publié le 03/10/2018 à 08:05

"Emmanuel Macron est victime de lui-même", selon Éric Ciotti. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes critique la politique et le style du président de la République qui fait face à une situation inédite. Gérard Collomb a présenté deux fois sa démission en 24 heures.



"Une crise politique majeure", selon le député de l'opposition. Invité à l'antenne de RTL, ce mercredi 3 octobre, Éric Ciotti a "l’impression que le Titanic s’enfonce de plus en plus et que l’orchestre a arrêté de jouer. Nicolas Hulot et Gérard Collomb ont imposé leur calendrier à un président de la République, dont on a l’impression qu’il ne maîtrise plus rien". L'élu Les Républicains fait référence aux mots employés par Frédérique Dumas, députée La République En Marche qui a décidé de claquer la porte du parti.



D'après lui, "il s’est surement passé quelques chose" entre les deux hommes pour que leur relation politique se conclut par une démission. "L’affaire Benalla a sans doute laissé des cicatrices profondes entre les deux hommes. La violence des propos de Gérard Collomb contre le président, lorsqu'il dit que le pouvoir manque d'humilité, est sévère mais lucide", juge Éric Ciotti.



Selon le député Les Républicains, "il y a une grande déception et une perte de confiance réciproque et total. Gérard Collomb a vu de l’intérieur un fonctionnement qui ne lui convient plus", conclut-il.