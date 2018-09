publié le 30/09/2018 à 14:10

"On peut respecter l'État de droit et être très fort", assure Valérie Pécresse. Invitée ce dimanche 30 septembre au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la président de la région Île-de-France a indiqué être "pour le doublement des peines pour les crimes commis dans les quartiers les plus criminogènes".



Valérie Pécresse reconnaît dans la foulée que sa proposition "n'est pas constitutionnelle", mais "c'est ce qu'ils font au Danemark", enchaîne-t-elle avant d'ajouter : "Je peux vous dire que ça permet de contenir la montée de l'extrême droite. On peut le faire de manière à ce que ce soit constitutionnelle en disant qu'il y a une circonstance aggravante, dans le fait de commettre un crime dans certains quartiers".

Et le risque de stigmatisation ? "Ce n'en est pas, c'est quand même dingue que dans certains départements de France, il y ait beaucoup plus de crimes, et beaucoup moins de sanctions (...) Un acte véniel à Guéret (dans la Creuse ndlr) sera autant puni qu'un acte grave à Bobigny (Seine-Saint-Denis ndlr). C'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique pénale unique quand les délinquants n'encourent pas la même peine partout sur le territoire", poursuit la présidente de la région Île-de-France.

Majorité pénale à 16 ans et police municipale armée

D'après elle, "les extrémismes se nourrissent de l'impuissance publique, quand nous, les partis de gouvernement ne savons pas répondre aux problèmes. Moi, je vais constamment être dans la réponse efficace aux problèmes".



Autre annonce faite par Valérie Pécresse : "Il y a la question de la sécurité dans l'espace publique, les transports et les lycées. J'ai eu depuis le début de l'année, dix intrusions dans les lycées avec des armes à feu, des couteaux et des marteaux. C'est grâce à l’héroïsme d'un agent de la région qu'un jeune lycéen n'a pas été tué dans le cadre d'un règlement de comptes entre des bandes. C'est la guerre des bandes, c'est la guerre des gangs".

Il y a aujourd'hui "des territoires interdits dans la République" et "il faut mettre fin à l'aveuglement coupable du gouvernement. Il faut prôner une tolérance zéro pour ces crimes (...) Ces violences sont le fait de jeunes de plus en plus jeunes (...) Je demande que la majorité pénale soit fixée à 16 ans pour les crimes violents. Je demande également que nous ayons une police municipale armée dans toutes les grandes villes".



La présidente de la région Île-de-France milite pour la mise en place de brigades mobiles d'urgence. "Les agents qui dépendent de la région ne sont pas armés, parce que ce ne sont pas des policiers". Elles seront constituées de "15 personnes mobiles qui iront là où il y a des urgences". Elle demande aussi "15.000 places [de prison] pour les primo-délinquants".