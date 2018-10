publié le 03/10/2018 à 07:18

C'est un véritable vaudeville qui s'est joué pendant 48 heures entre le ministère de l’Intérieur, l’Élysée, Matignon et l’Assemblée nationale. C'est depuis son bureau de la place Beauvau, un quart d’heure seulement avant un départ prévu pour un déplacement en Guinée, que Gérard Collomb a rédigé sa lettre de démission, lundi 1er octobre après-midi, selon Le Parisien.



Un ministre de l’Intérieur meurtri par les critiques qu’il essuie depuis l’annonce de sa candidature à la mairie de Lyon le 18 septembre dernier. Une fois la missive rédigée, il a pris le chemin de l'Élysée plutôt que de l'aéroport. À la sortie de son entrevue avec le Président, Gérard Collomb donnera l’impression d’avoir été véritablement convaincu de rester, allant jusqu’à décrocher lui-même son téléphone pour prévenir les journalistes du Figaro que sa démission était "refusée".

Quelques heures plus tard seulement, mardi 2 octobre en début d’après-midi, il rappelle les journalistes du Figaro pour leur annoncer qu’il maintient sa proposition. Une deuxième claque par voie de presse qui paraîtra en pleine séance de questions au gouvernement - où il brillait déjà par son absence - mettant le Premier ministre dans une situation qu’il n’est pas prês d’oublier.

Agacement à Matignon

"C’est un ultime bras d’honneur, ces deux-là ne se sont jamais compris", vitupère à ce sujet un soutien d’Édouard Philippe ce matin dans Le Parisien toujours. Il faut dire que le Premier Ministre aurait déjà mal digéré d’avoir été tenu totalement à l’écart des discussions de la veille entre le chef de l’État et son ministre de l’Intérieur.



À Matignon hier soir, on tâchait de se consoler comme on pouvait. "Ça marque moins l’opinion que les APL. L’important c’est que ce ne soit pas une faute morale." Mais on masquait tout de même assez mal un certain agacement.



Gérard Collomb était officiellement introuvable mardi 2 octobre, la seule image de lui le montre avec le maire de Lyon Georges Képénékian dans son bureau place Beauvau, prise lors de son entretien avec Le Figaro.