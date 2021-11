Tony Yoka révèle son divorce avec Estelle Mossely

Estelle Mossely et Tony Yoka, couple de champions olympiques de Rio en 2016, sont désormais divorcés. Le boxeur a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram dans la soirée du 31 octobre.

"Aujourd'hui, j'aimerais faire une annonce qui n'est pas simple. Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant", commence Tony Yoka. En octobre 2019, c'est Estelle Mossely qui avait annoncé la séparation du couple sur ses réseaux sociaux. Un message depuis supprimé. Elle était alors enceinte de son deuxième enfant. Mais à la naissance de ce dernier, le couple avait recollé les morceaux.



"C'est une page qui se tourne (...) Je ne lui souhaite que du bonheur, car c'est une belle personne et une grande championne", poursuit Tony Yoka dans son post en ajoutant : "Je voudrais la remercier pour toute cette période de notre vie et d'avoir mis au monde nos deux magnifiques enfants". Le boxeur médaillé conclut son message en insistant sur le fait que c'est le bonheur et le bien-être de leurs enfants qui prime.

Pour le moment, Estelle Mossely n'a pas réagi à cette annonce. Sur les Jeux olympiques de Paris 2024, elle confiait à RTL : "Je pense qu'on aura un record de médailles à Paris en 2024, parce qu'en tant qu'athlète je peux le dire : c'est autre chose d'avoir son public qui nous porte. Quand ça se joue à rien, souvent ça peut basculer parce qu'on a la force du public avec nous". Quant à son éventuelle participation aux JO 2024, elle avait émis des réserves. "Je pense que j'aurai raccroché les gants d'ici là. Je serai à fond avec les athlètes, les futurs athlètes qui vont se distinguer aux Jeux olympiques".