DIRECT VIDÉO - Anne Hidalgo est l'invitée de RTL

publié le 11/06/2020 à 17:58

La maire sortante de Paris Anne Hidalgo (PS) et l'écologiste David Belliard, qui ont fusionné leurs listes pour le second tour des municipales, appellent ce jeudi 11 juin "à faire le choix de l'écologie et de la solidarité", afin que la crise "soit aussi une opportunité pour accélérer les changements".

Anne Hidalgo, qui est arrivée en tête au premier tour avec 29,33% (devant Rachida Dati 22,72% et Agnès Buzyn 17,26%), s'est illustrée à la levée du confinement dans un bras de fer avec l'exécutif pour l'ouverture des parcs et jardins dans la capitale.

Depuis le 2 juin, la France est en vert et orange. La région Île-de-France, elle, devrait être en vert, si l'on en croit les indicateurs sanitaires. Anne Hidalgo n'a pas mâché ses mots en réclamant "cohérence" et "pragmatisme": "Si les indicateurs relatifs à l'évolution de l'épidémie sont au vert, il faut qu'on passe au vert".

Suivez l'interview d'Anne Hidalgo :

