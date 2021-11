9 allocutions en 21 mois. Et rebelote. Quatre mois après sa dernière allocution télévisée, Emmanuel Macron s'adresse une nouvelle fois à la nation, ce mardi 9 novembre à 20 heures. Sur fond de reprise épidémique et de cinquième vague, le président de la République s'est exprimé sur la troisième dose de vaccin contre le coronavirus.

Emmanuel Macron a aussi profité de cette prise de parole pour évoquer les cinq mois restant avant l'élection présidentielle. La réforme des retraites ne se fera pas avant la fin du quinquennat. Quant à l'assurance-chômage, les changements entreront en application dès le 1er décembre.

Sur un plan plus politique, le chef de l'État a évoqué sa vision de la France et posé les premières bases de ce qui pourrait être son projet pour une candidature à l'élection présidentielle.

20h45 - "Sur les deux tiers" de cette prise de parole, le chef de l'État "a surtout réaffirmé son positionnement politique dans une pré-campagne présidentielle à laquelle il ne participe pas", retient l'éditorialiste politique de RTL Olivier Bost. D'après lui, Emmanuel Macron a ainsi "répondu au pessimisme, au déclinisme et au repli initié par Éric Zemmour".

20h25 - "Je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, parfois la colère (...) La période est difficile et angoissante, mais regardez ce que nous avons réussi en quelques mois. Nous avons réussi l'impensable. N'ayons pas peur, croyons en nous"



20h19 - "Une loi de programmation pour notre sécurité intérieure est en cours de préparation", annonce Emmanuel Macron.



"Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut continuer d'économiser notre énergie et investir des énergies décarbonnées, (...) Nous allons lancer pour la première fois depuis des décennies, la construction de réacteurs", explique-t-il.



20h15 - Sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron déclare : "Les conditions ne sont pas réunies pour relancer ce chantier". "Ce 1er novembre, la retraite minimale pour les agriculteurs est entrée en vigueur", rappelle-t-il. "La retraite ne doit être ni contrainte, ni une angoisse. Mais un choix plus libre et plus sain", continue le président de la République.

20h11 - "Cette stratégie du quoi qu'il en coûte (...) non seulement nous a permis de résister à la crise mais de rebondir face à la crise. Notre croissance dépasse les 6% (...) Nous avons réussi tout cela en maîtrisant nos dépenses publiques (...) Tout cela c'est le fruit de nos choix collectifs et c'est aujourd'hui encore que nous devons prendre des décisions", poursuit le chef de l'État.



20h08 - "À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour pouvoir avoir le passe sanitaire", dit Emmanuel Macron qui annonce aussi qu'une "campagne de rappel" sera lancée début décembre pour les personnes âgées entre 50 et 64 ans.

Cependant, "le vaccin ne suffit", explique Emmanuel Macron. "Le port du masque à l'école sera pour le moment maintenu, annonce-t-il. Nous avions tous un peu relâché nos efforts et c'est bien normal. Il faut les reprendre (...) Et nous continuerons à adapter nos décisions territoire par territoire".

20h06 - "Tout cela doit nous conduire à la plus grande vigilance et nous pousser à agir (...) Nous pouvons maîtriser la situation si chacun d'entre nous prend sa part. Mon premier message est un appel à la responsabilité à ceux qui n'ont reçu encore aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous", déclare le chef de l'État qui précise que 6 millions de Français n'ont pas été vaccinés.



Et d'ajouter : "Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement (...) Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous"

20h04 - "Nous n'en avons pas fini avec le coronavirus (...) Il nous faudra vivre avec le virus et ses variants jusqu'à ce que la population mondiale soit immunisée (...) Nous n'en avons pas terminé parce qu'à court terme la cinquième vague a commencé en Europe", poursuit Emmanuel Macron.

20h02 - "Depuis près de deux ans, nous sommes confrontés à une pandémie exceptionnelle. Nous avons tous ensemble tenu", déclare Emmanuel Macron qui rappelle les étapes importantes de la lutte contre le coronavirus. Le président adresse une "pensée respectueuse et émue" aux Français qui sont décédés et à leurs proches.



20h - L'allocution d'Emmanuel Macron commence



19h15 - Parmi les sujets attendus, Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur la situation sanitaire et la troisième dose de vaccin contre le coronavirus. 98.000 Français ont pris rendez-vous pour obtenir leur dose de rappel lundi 8 novembre, la veille de la prise de parole du président de la République.



19h00 - Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live consacré à l'allocution d'Emmanuel Macron.