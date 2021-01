DIRECT VIDÉO - Bruno Le Maire est l'invité de RTL Soir ce lundi

Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 18/01/2021 à 18:00

Le PDG du canadien Couche-Tard a affirmé lundi qu'il serait prêt à tenter un nouveau rapprochement avec Carrefour si la situation évoluait favorablement en France, deux jours après l'annonce de l'interruption des négociations suite à un veto de Paris.



"Nous resterons à l'écoute et nous verrons ce qui se passera, mais pour l'instant, c'est définitivement clos", a-t-il toutefois rappelé après le non "courtois, mais clair et définitif" à un rapprochement exprimé par Bruno Le Maire. Après le veto français, les deux groupes sont convenus samedi de poursuivre leurs discussions sur d'éventuels "partenariats opérationnels", comme dans la distribution de carburants ou l'achat en commun.

Le gouvernement français s'est opposé à l'opération au motif que "la sécurité alimentaire" de la France "n'a pas de prix", comme l'a dit le ministre de l'Économie.

18h20 - Discussions sur un rapprochement "interrompues", mais "opportunités de partenariats opérationnels" à l'étude: au lendemain du veto du gouvernement français sur une fusion, le canadien Couche-Tard et le français Carrefour ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble, quoique sous une forme différente.



Selon Bruno Le Maire, il peut y avoir eu une "précipitation du côté de Carrefour, pas du côté de l'Etat". "Il n'est pas acceptable que l'on cède le contrôle de l'un des premiers distributeurs français", ajoute-t-il en insistant vouloir "garder la souveraineté alimentaire".

Et de poursuivre : "Nous restons un pays ouvert aux investissements étrangers (...) Il ne faut pas confondre un cas singulier (...) avec notre politique économique qui reste ouverte aux investissements étrangers"



18h17 - Le laboratoire français Sanofi confirme des suppressions d'emplois dans sa Recherche & Développement, mais qui seront conformes à ce qu'il avait annoncé l'an dernier, a-t-il affirmé à l'AFP lundi.



Sur RTL, Bruno Le Maire affirme : "On ne l'apprend pas, c'est le plan précisé par Sanofi en juin dernier (...) Nous veillerons au respect des lignes rouges : aucun départ contraint, aucune fermeture d'usine.



