publié le 01/03/2021 à 19:10

Des sectes de plus en plus nombreuses et avec de plus en plus d'adhérents : c'est ce qui ressort d'un rapport remis par la Miviludes (la Mission de vigilance contre les dérives sectaires), la Gendarmerie et la Police nationale à la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa.

Au micro de RTL, celle-ci est revenue sur les grandes lignes de ce rapport. "Il y a des évolutions, explique-t-elle en préambule. Quand on parle de sectes (...) on a souvent l'image de celles des années 70. Ce que nous dit ce rapport, c'est que 500 nouveaux groupes se sont créés à la faveur de thèses complotistes, notamment autour de projets paramédicaux".

À titre d'exemple, Marlène Schiappa cite les crudivoristes ou encore les survivalistes. Des groupes qui profitent de la crise sanitaire pour grossir leurs rangs. "La crise sanitaire aggrave terriblement la situation, constate la ministre, sans éducation ou sans accès à la médecine, certains tombent entre les mains de charlatans".

90.000 enfants et adolescents concernés

Tout en rappelant que les dérives sectaires pouvaient frapper toutes les parties de la société, Marlène Schiappa explique que celles-ci se diffusent davantage dans des zones rurales, "désertifiée". Elles touchent également plus de femmes, plus concernées par les questions de précarité et en proie à une prédation sexuelle souvent présente dans ces sectes, explique-t-elle encore.

Le rapport remis par la Miviludes dépeint une situation statistique préoccupante. Selon Marlène Schiappa, 90.000 enfants et adolescents seraient victimes de sectes, ainsi que 140.000 adultes.