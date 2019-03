Qui sont les survivalistes ?

publié le 21/03/2019 à 13:00

Le Survivalisme fait de plus en plus d’adeptes. Ces baroudeurs se préparent aux risques d’un environnement devenu hostile en apprenant à vivre de façon autonome. Loin des clichés, nos invités Denis Tribaudeau et Eleonore Lluna nous expliquent leur philosophie et nous délivrent quelques-unes de leurs techniques de survie.



à lire : Le guide de la survie en ville publié aux éditions Courrier du livre.

Le-guide-de-la-survie-en-ville

à lire : Redécouvrez le chasseur cueilleur qui est en vous chez Rustica éditions.