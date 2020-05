publié le 21/05/2020 à 17:00

Après deux mois d'absence en raison de la pandémie de coronavirus et du confinement imposé, l'émission "On n'est pas couché" revient sur nos écrans ce samedi 23 mai. Elle a d'ailleurs été enregistrée dans des conditions strictes : sans public et avec une équipe très réduite.

Diffusée ce samedi soir, à 23h30, sur France 2, l'émission a été réaménagée pour respecter "scrupuleusement les directives gouvernementales", a confié le directeur des productions Simon Najman au journal Le Parisien. "Les invités, placés à 1,5 m de distance, sont venus deux par deux et se sont succédé. Quand les deux premiers sortaient, on désinfectait les pupitres", a-t-il détaillé.

"On croise les doigts pour que les téléspectateurs s'adaptent à cette nouvelle ambiance", a ajouté Laurent Ruquier. Parmi les invités, le comédien et réalisateur Franck Gastambide qui fait un carton avec sa série "Validé" sur Canal+, le romancier français Tonino Benacquista, la chanteuse Camélia Jordana, la scientifique spécialiste du numérique Aurélie Jean et, enfin, le député EELV Yannick Jadot.

Et pour poser les questions, la journaliste Valérie Trierweiler et l'écrivain Philippe Besson. "On n'est pas couché" s'arrêtera définitivement le 4 juillet prochain, après quatorze saisons. L'animateur de 57 ans avait déclaré, en avril dernier, vouloir "se réinventer" et "reprendre sa liberté".