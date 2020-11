Sport : Sarah Ourahmoune se dit "plutôt satisfaite" des annonces de Macron

publié le 18/11/2020 à 07:28

C'est une annonce qui devrait ravir tous les amateurs de sport au sens large puisque que la pratique sportive, confinée elle aussi depuis plusieurs semaines, va pouvoir évoluer, et même bénéficier d'un coup de pouce. Sarah Ourahmoune, championne de boxe multimédaillée et vice-présidente du comité national olympique et sportif français, a assisté à la réunion qui s'est tenue mardi 17 novembre entre le président Macron et les acteurs du sport. Une nouvelle enveloppe de 400 millions d'euros a été débloquée.



"Cette réunion a permis de donner une place importante et reconnaître le sport à sa juste valeur et tout l'impact qu'il a sur la société, aussi bien sur le bien-être que sur le volet social et économique, c'est une bonne chose", s'est satisfait la boxeuse.

Et bonne nouvelle pour les enfants et les adolescents : le retour dans les clubs est annoncé pour le mois prochain. "Ce qu'on a voulu mettre en avant avec le comité olympique, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de retourner en club parce que les jeunes c'est quand même l'avenir, c'est pour eux un moyen de s'épanouir, de grandir (...) pour nous c'était important parce qu'il y a aussi ce lien éducatif et donc on a priorisé les jeunes en espérant que par la suite on arrivera à permettre à tout le monde de pouvoir accéder aux clubs de sports, aux associations et aux clubs privés", a indiqué Sarah Ourahmoune sur RTL.

La championne de boxe, elle même gérante d'une salle de sport, rappelle l'importance du sport au quotidien : "les enfants sédentaires d'aujourd'hui sont les malades chroniques de demain".

Autre grande annonce : le lancement d'un "pass sport", destiné aux jeunes et aux personnes en situation de handicap, notamment pour les aider à payer leur licence. "D'un coté ça va aider les clubs car ça va inciter les familles à inscrire leurs enfants dans un club (...) et puis pour les familles c'est une aide non-négligeable puisque c'est 50 euros, pour permettre de payer une cotisation dans un club de sport et pour nous c'était vraiment important d'aider les familles et les Français pour qu'on impulse cette culture du sport et qu'on continue dans cette ambition de faire de la France une nation sportive", espère la sportive, qui se dit "plutôt satisfaite des annonces d'hier".