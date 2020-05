publié le 03/05/2020 à 13:06

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, Lci ce dimanche 2 mai, Christophe Castaner a assuré que les frontières au sein de l'Union Européenne resteront fermées le lundi 11 mai et ce, "jusqu'à nouvel ordre". Le ministre de l'Intérieur a souligné qu'il y avait "des dérogations pour les travailleurs qui vivent en France et travaillent en Allemagne, au Luxembourg ou en Espagne" et affirmé qu'"au 11 mai, nous ne lèverons pas la totalité des frontières". "La situation sera inchangée" a-t-il dit.

Les déplacements dans un rayon de 100 kilomètres autorisés à partir du lundi 11 mai ne seront donc pas possibles à l'étranger, depuis la France, hors cas exceptionnels. Après cette date, Christophe Castaner a fait savoir que "nous travaillerons à la fois au niveau européen et à la fois avec chacun des pays voisins pour trouver les meilleures solutions avec un principe de réciprocité".

"Notre objectif est d'avoir une doctrine européenne pour accompagner l'ouverture des frontières mais même après le 11 mai, nous aurons des frontières infra-européennes qui resteront fermées" a ajouté le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner a souligné que ces règles s'appliqueront "jusqu'à nouvel ordre dans l'espace Schengen" et que "cela va dépendre de l'évolution épidémiologique de nos pays voisins".