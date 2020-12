Déconfinement : musées, cinémas et théâtres restent fermés, annonce Castex

publié le 10/12/2020 à 18:24

Le monde de la culture attendait avec impatience la décision du gouvernement. Pendant plusieurs jours des rumeurs contradictoires rendaient le sourire ou douchaient les espoirs des exploitants des salles de cinémas, des théâtres ou encore des conservateurs des musées de France.

À quinze jours de Noël, Jean Castex a tranché. Le Premier ministre a annoncé, ce jeudi 10 décembre, que les cinémas, musées, théâtres et autres lieux recevant du public n'ouvriraient pas le 15 décembre, mais resteraient fermés trois semaines supplémentaires.

Le matin-même le président de la République avait prévenu les citoyens depuis Bruxelles. "Nous sommes tous en train de prendre les décisions requises pour protéger Noël et les fêtes de famille pour éviter que l'épidémie ne reparte encore de plus belle", a souligné Emmanuel Macron, en s'alarmant de "situations très critiques" dans "beaucoup d'endroits en Europe".

Ces derniers jours, l'exécutif semblait préparer les esprits à un déconfinement plus restrictif qu'envisagé. Un discours qui avait fait redoubler d'inquiétude cinémas, théâtres et musées, lancés dans les derniers préparatifs pour une réouverture prévue pour l'heure au 15 décembre. L'objectif affiché du gouvernement est clair : contrôler la circulation du virus le plus possible jusqu'à Noël et éviter un redémarrage de l'épidémie.