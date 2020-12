Déconfinement : le couvre-feu à 20 heures à partir du 15 décembre, annonce Castex

publié le 10/12/2020 à 18:22

Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé ce jeudi 10 décembre sur les conditions du déconfinement progressif du pays. Le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé une nouvelle phase à partir du 15 décembre, à condition que le nombre de cas de coronavirus quotidien soit inférieur à 5.000. Or, on était mercredi au-delà des 14.000 cas.

À partir du 15 décembre, le confinement devait s'arrêter et laisser place à un simple couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin. Finalement, le couvre-feu a été avancé à 20 heures, et jusqu'à 6 heures.

Seule la soirée du 24 décembre est exemptée. De fait, il n'y aura pas de dérogation pour le Nouvel An et il faudra être chez soi entre 20 heures et 6 heures.

Dans ce laps de temps, il faudra se munir d'une attestation pour pouvoir se déplacer (dans la journée, une attestation ne sera plus nécessaire). Les personnes se déplaçant sans attestation s'exposent à une amende de 135 euros. Gérald Darmanin a par ailleurs annoncé un renforcement des contrôles.