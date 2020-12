Coronavirus : "La partie est loin d'être gagnée", prévient Jean Castex

publié le 10/12/2020 à 18:19

L'objectif de passer en-dessous de la barre des 5.000 cas quotidiens avant le 15 décembre, une cible initialement fixée par Emmanuel Macron dans le cadre du déconfinement, paraît de plus en plus inatteignable. Lors d'une prise de parole ce jeudi 10 décembre, le Premier ministre a reconnu de son côté "la partie est loin d'être gagnée" dans la lutte contre la Covid-19.

Jean Castex a cependant souhaité souligner quelques éléments positifs. L'épidémie en France, assure-t-il, "est aujourd’hui la mieux maitrisée par rapport à nos voisins européens", et le "plateau" dans le nombre de cas apparaît partout.

Cependant, le chef de gouvernement a concédé que "le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et tend même à ré-augmenter", et que, même si les mesures sanitaires "peuvent être mal ressenties", "en période de flambée épidémique il faut passer à la vitesse supérieure".