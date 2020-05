publié le 29/05/2020 à 21:39

Limite des 100 km supprimée, réouverture des lycées, des cafés-restaurants et des parcs : Édouard Philippe a donné son feu vert, jeudi 28 mai 2020 à la levée de nombreuses restrictions pour la phase 2 du déconfinement, qu'Alain Duhamel décrit comme une "libération expérimentale".

L'éditorialiste sent comme un vent d'optimisme souffler sur l'exécutif, revigoré par la courbe baissière des cas de contaminations au nouveau coronavirus et le désengorgement des services de réanimation. Le passage à la phase 2 est également destiné à répondre à la crise sociale qui frappe l'Hexagone.

Pour Alain Duhamel, la décision d'assouplir le déconfinement n'aurait pas été possible sans une entente entre Emmanuel Macron et son Premier ministre. "Au fond, Emmanuel Macron choisit le rythme et la direction tandis qu'Édouard Philippe choisit les garanties sanitaires, économiques et les modalités", analyse Alain Duhamel.