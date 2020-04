Déconfinement : l'Elysée envisage une reprise limitée des cultes à la mi-juin

publié le 21/04/2020 à 23:30

Les rassemblements religieux ont été particulièrement observés depuis le début de cette pandémie de Covid-19. Une église évangéliste de Mulhouse fut l'un des premiers foyers importants en France. L’Église évangéliste Shincheonji en Corée du Sud avait aussi été pointée du doigt au début de l'épidémie. Donald Trump faisait de la date de Pâques une période rêvée pour un prompt déconfinement et un retour à la normal. "Est-ce que ce ne serait pas génial d’avoir toutes les églises pleines ? Des églises pleines dans tout le pays ?", déclarait le président américain à la fin du mois de mars, avant d'être contredit par les faits.

Les rassemblements religieux suscitent autant la crainte que l'espoir. Afin de prévoir au mieux la stratégie de déconfinement française, le président de la République s'est entretenu avec différents responsables religieux, rapportent nos confrères du journal Le Figaro. D'après le quotidien, l'un des participants à cette réunion aurait révélé que le président souhaitait un nouveau rendez-vous le 11 mai avec les religions pour évaluer les conditions de reprise des cultes qui pourrait être envisagée à "la mi-juin". Un déconfinement cultuel encore lointain mais qui serait, lui aussi, progressif, avec des "limites de nombres de fidèles".

La réouverture des lieux de culte, "ce sera sans doute plutôt pour le mois de juin plutôt que tout de suite, et encore, il faudra connaître les conditions très spécifiques de sécurité sanitaire", a déclaré le président de la Fédération protestante de France François Clavairoly à l'AFP. Ça n'est pas à l'ordre du jour le 11 mai , date prévue du début du déconfinement, le président "a parlé de mi-juin", a ajouté le pasteur, précisant que le plan actuellement préparé par le gouvernement donnerait des détails.

Cette réunion s'est tenue à l'Elysée ce 21 avril dans l'après-midi. Le président Emmanuel Macron était accompagné par Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur et des cultes. L’exécutif a réuni via visioconférence six responsables des religions en France ainsi que les responsables des grandes obédiences maçonniques, comme en mars dernier. Emmanuel Macron s'était entretenu à sa demande avec le pape François juste avant. Une heure de dialogue sur des thèmes très diplomatiques de coopération internationale, de paix et de solidarité envers les plus pauvres.