publié le 27/02/2020 à 17:28

La Corée du Sud est l'un des principaux foyers du coronavirus. Avec 13 morts, et près de 1.600 cas de contaminations recensés, le bilan devrait encore grimper dans les prochains jours. Les autorités ont en effet commencé à vérifier la santé de plus de 210.000 membres de l'Eglise Shincheonji ("nouveau monde"), qui serait liée à plus de la moitié des cas.

Cette secte chrétienne, très répandue dans le pays, s'est avérée être au cœur de la propagation du virus dans la péninsule. L'épidémie s'est propagée comme une traînée de poudre dans ses rangs depuis que l'une de ses fidèles a été identifiée comme le patient 31.

Cette femme de 61 ans a commencé à souffrir de fièvre le 10 février et a assisté à au moins quatre célébrations de Shincheonji à Daegu, où se trouve le siège de l'organisation, avant d'être diagnostiquée comme porteuse du virus. Environ 80% des cas sud-coréens de coronavirus se trouvent à Daegu.

Interdiction de porter un masque

Lors des rites, les membres de Shincheonji ont interdiction de porter quoi que ce soit sur le visage, y compris des lunettes ou le moindre bijou. "(Les adeptes) ont récemment été contraints de ne pas porter de masques(...). Ils ont dit, non, il est irrespectueux envers Dieu d'avoir des masques", raconte un ancien fidèle à CNN.

Lors des célébrations, les membres s'assoient à même le sol, très proches les uns des autres, pour des prières collectives qui constituent selon les experts un terreau idéal à la propagation des maladies virales, ce que vient de confirmer le pic de l'épidémie dans le pays.

Sous la pression populaire, le fondateur de l'Eglise a indiqué que son organisation fournirait aux autorités une liste de ses 212.000 membres afin de les tester pour vérifier s'ils ne sont pas contaminés. Ce culte est un des multiples groupes sectaires et religieux qui jouissent d'une influence immense dans la péninsule, où ils génèrent régulièrement la controverse.

L'Eglise Shincheonji, une secte controversée

Shincheonji fut fondée en 1984 par Lee Man-hee, aujourd'hui âgé de 88 ans. Ce mouvement religieux avance que cet homme a endossé les habits de Jésus Christ et emmènera au paradis 144.000 personnes le jour du Jugement dernier. Son site internet présente cette Eglise comme "la nation de Dieu, lancée par Lui pour créer sur la terre ce qui est au Ciel" et qu'elle réalisera la volonté de Jésus "en sacrifiant nos corps comme des bougies".



Le nombre de fidèles du culte est cependant largement supérieur aux 144.000 places promises. Et les détracteurs de Shincheonji affirment que les fidèles doivent sans cesse prouver leur loyauté afin d'obtenir des indulgences et gagner leur salut, au prix de sacrifices dans leur vie quotidienne et de disputes avec leur famille, ainsi que d'efforts pour enrôler de nouvelles recrues.



Le culte a une emprise telle qu'il a été capable de mobiliser des milliers de fidèles pour des spectacles gigantesques à la nord-coréenne, comme en 2012 dans le stade olympique de Séoul, qui avait accueilli les Jeux de 1988.