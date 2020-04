Déconfinement : "Il faut que l'activité puisse reprendre", déclare Hervé Morin

publié le 24/04/2020 à 08:26

Dans dix-sept jours la France sortira officiellement du confinement. Même si ses conditions sont pour l'instant assez floues, Emmanuel Macron l'a affirmé ce jeudi 23 avril, le déconfinement ne se fera pas par régions. En revanche, le dispositif pourrait être adapté en fonction de la réalité des territoires dans les écoles et transports par exemple.

Par exemple, en Normandie la pression diminue. Les derniers chiffres font en effet état de 614 hospitalisations, c'est encore une baisse de plus de 8% en 72h. Des groupes de travail au niveau local se sont donc organisés en vue du déconfinement. Hervé Morin, président centriste de la région Normandie doit échanger ce vendredi 24 avril sur la question avec Emmanuel Macron.

"J'ai toujours dit qu'il fallait une adaptation du déconfinement territoire par territoire. On a des régions ou départements où la pandémie a peu circulé. Face à une catastrophe économie gigantesque qui est devant nous, il faut que l'activité puisse reprendre. Il n'y a aucune raison d'appliquer les mêmes règles à Paris ou dans des territoires où il y a 25 personnes hospitalisées. Il s'agit de mettre en place des mesures intelligentes comme pouvoir considérer qu'on doit pouvoir rouvrir un restaurant en espaçant les tables par exemple", suggère le président du département.

"On va vivre avec le virus. La question c'est simplement d'éviter que les hôpitaux et urgences implosent dans les mois qui viennent. On ne peut pas attendre une situation qui nous amènerait à la mort économique", lâche Hervé Morin au micro de RTL.