Coronavirus : un groupe d'étude pour relancer les restaurants au plus vite

publié le 23/04/2020 à 09:30

Après le déconfinement, la date de réouverture des restaurants et des bars est attendue par beaucoup de Français. Pour préparer tout cela, Marc Vanhove, fondateur des Bistro Régent et membre du jury de l'émission diffusée sur M6 Qui veut être mon associé, ainsi que plusieurs chefs dont Philippe Etchebest, ont préparé un groupe d'étude pour trouver les meilleures solutions pour rouvrir.

"C'est un groupe de 18 à 20.000 restaurateurs auquel se joint le syndicat Umih. Nous avons mis en place un dispositif sanitaire et un autre concernant la perte d'exploitation. Sur l'aspect sanitaire, sept dossiers ont été remis à Sébastien Bazin, le patron du groupe Accor ce mercredi 22 avril", assure Marc Vanhove au micro de RTL.

Concernant les précautions à prendre, le chef évoque par exemple "la prise de température à l'arrivée des clients, des gels hydroalcooliques obligatoires à l'entrée des établissements, le lavage des mains pour les différents employés de la profession et un port du masque avec une visière. Concernant la réception de la marchandise, nous sommes obligés de laver tout ce qui nous est livré, produit par produit. C'est très contraignant et très coûteux (...)", reconnaît Marc Vanhove. La recommandation retenue est d'un mètre d'écart entre chaque convive et chaque table. Cela correspond à -50% de places en moyenne (...) et à priori, il sera retenu entre 6 et 8 convives maximum autour d'une table".

En parallèle de ce dispositif sanitaire, celui de la perte d'exploitation a été mis en place avec "un fond de 14 milliards pour donner une perte d'exploitation de 15 à 20% à tous les établissements de la restauration, ce qui va permettre de sauver les 40% de restaurants et d'entreprises qui allaient faire faillite. Ce fond sera pris en charge par les restaurateurs eux-mêmes et par le biais des assurances", déclare le patron de la chaîne Bistro Régent.