Coronavirus en France : le déconfinement du 15 décembre en sursis ?

publié le 08/12/2020 à 13:31

C'est un scénario que le gouvernement n'avait, à vrai dire, pas envisagé. Le déconfinement, prévu la semaine prochaine, pourrait être retardé en raison des mauvais chiffres. Fin octobre, Emmanuel Macron avait fixé un cap symbolique : 5.000 cas maximum par jour. Une condition impérative pour lever les restrictions. Avec 10.000 nouvelles contaminations en moyenne ces derniers jours, la France est encore très loin de l'objectif.

La promesse d'un Noël presque normal et presque festif est en train de s'envoler. Va-t-il falloir revoir notre copie. "C'est trop tôt pour le dire", a affirmé Jean Castex face à des parlementaires. Mais poser les questions à voix haute, c'est déjà un peu y répondre et préparer les esprits. Pour le moment, la ligne officielle est la suivante : attendre encore un peu. Une conférence de presse à propos des assouplissements du confinement et les stratégies de dépistage et d'isolement, sera tenue par le chef du gouvernement le 10 décembre. La veille, un Conseil de défense sanitaire sera organisé à l'Élysée.

Mais les déplacements libres, la fin de l'attestation et tous les beaux espoirs du 15 décembre se retrouvent en sursis. En privé, les conseillers de l'exécutif se montrent aussi bien pessimistes sur les réouvertures des cinémas ou des musées, prévues dans huit jours.

Quant aux réveillons du 24 et du 31 décembre, "on n'en est pas là", balaye-t-on. Mais l'Élysée et Emmanuel Macron gardent aussi un œil sur nos voisins européens. L'Italie a interdit les déplacements d'une ville à une autre, pour Noël et le Nouvel an.