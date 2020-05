et AFP

publié le 10/05/2020 à 22:23

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé dimanche 10 mai faire "le pari de l'intelligence et de la compréhension" des Français pour la première phase de déconfinement qui débute lundi.

Invité de Questions politiques des médias France Inter/France Info/Le Monde/ France Télévisions, le ministre a insisté sur "la conscience" de tout un chacun lors de cette phase délicate alors que le coronavirus circule toujours. À propos de l'attestation dérogatoire au-delà de la limite des 100 kilomètres, Christophe Castaner a fait valoir qu'il n'y avait "pas de liste fermée" de motifs familiaux impérieux de dérogation à cette interdiction. "Je fais confiance au discernement des forces de l'ordre et au bon sens" des citoyens, a-t-il dit.

Au sujet d'une pétition d'élus réclamant que des grands-parents puissent se déplacer pour une naissance, il a souligné que les personnes âgées étaient celles ayant un risque "plus élevé d'attraper le virus". Le ministre de l'Intérieur conseille ainsi "d'attendre un ou deux mois" pour aller voir le nouveau-né. Il n'y a pas d'interdiction, mais, a-t-il dit, "on fait le pari de l'intelligence et de la compréhension".