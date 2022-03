DÉBAT - Guerre en Ukraine : peut-on compter sur les États-Unis pour nous protéger des Russes ?

Les présidents américain et russe, Joe Biden et Vladimir Poutine

Alors que Joe Biden est en déplacement en Pologne ce vendredi 25 mars, la place des États-Unis est questionnée dans ce conflit entre la Russie te l'Ukraine. Après le sommet de l'OTAN de jeudi 24 mars, on a l'impression que les Américains mènent la danse contre l'offensive russe. Mais est-ce une réalité ? Pour répondre à cette question RTL a invité à son micro Nicole Bacharan et Pascal Boniface ce vendredi 24 mars.

La politologue franco-américaine, spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines, Nicole Bacharan, rappelle que "l'armée américaine est la première du monde". "On peut avoir des tas de désaccords avec les américains, mais quand l'Europe est face à une menace existentielle et bien finalement on se dit qu'il n'y a que l'armée américaine", assure-t-elle.

Pour Pascal Boniface, le fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, "les Etats-Unis se remettent en scène finalement". "Ils avaient beaucoup perdu de leur crédibilité après la débâcle de Kaboul et là Joe Biden tire avantage de ce moment pour montrer aux Européens que face à la menace russe il n'y a que la protection américaine qui peut valoir", soutient-il.

Les 100.000 soldats américains qui sont déployés en Europe ne constituent pas une forme d'interventionnisme selon Nicole Bacharan. "Le projet américain c'est de s'occuper de l'Asie et de laisser l'Europe toute seule et de se concentrer sur les problème démocratique et économique américains" explique-t-elle.

"Ils sont là parce qu'on est dans une menace existentielle pour l'Europe mais aussi pour les démocraties" débute Nicole Bacharan. "Aujourd'hui, Joe Biden comprend queles démocraties ne pourront pas cohabiter avec le régime actuel de Vladimir Poutine" analyse-t-elle.