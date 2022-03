Les infos de 5h - Biden qualifie Poutine de "criminel de guerre", le Kremlin s'offusque

Les présidents américain et russe, Joe Biden et Vladimir Poutine

Le président américain Joe Biden a pour la première fois qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine, de "criminel de guerre". Aucun responsable américain n'avait jusqu'ici utilisé publiquement les termes "criminel de guerre" ou "crimes de guerre", au contraire d'autres Etats ou organisations internationales.

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, avait par exemple qualifié la semaine dernière de "crime de guerre odieux" le bombardement russe d'un établissement abritant une maternité et un hôpital pédiatrique à Marioupol, qui a fait trois morts, dont une fillette, et 17 blessés.

Dans la foulée, le Kremlin a jugé "inacceptables et impardonnables" les mots du président américain :"Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l'Etat, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier", a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, cité par les agences TASS et Ria Novosti.

Avant la crise ukrainienne, puis l'offensive russe, les sujets de discorde étaient déjà nombreux entre Moscou et Washington : que ce soit s'agissant des soupçons d'ingérence russe sur les élections américaines de 2016, des cyberattaques contre des entreprises américaines, ou au sujet de l'opposant russe Alexeï Navalny.

