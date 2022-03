Quelques heures après avoir été testée positive à la Covid-19, Valérie Pécresse a quand même tenu à respecter ses engagements ce jeudi soir en intervenant en visio-conférence dans l'émission Élysée 2022 sur France 2.

La candidate LR a évoqué la crise ukrainienne et suggéré une nouvelle pour venir en aide aux quelque 26.000 réfugiés ukrainiens arrivés en France depuis le début de la guerre. Elle souhaite utiliser les villas ou yachts des oligarques russes saisis pour les loger.

"Je voudrais que le gouvernement fasse la transparence sur les sanctions" concernant "les biens saisis des oligarques, les yachts, les villas", a affirmé Valérie Pécresse avant de s'interroger : "Pourquoi ne pas les utiliser pour accueillir les réfugiés ukrainiens ?"

Une mesure saluée par Fabien Roussel

"Ça ne me déplairait pas, ça aurait du panache et cela montrerait à la Russie qu'on ne peut pas impunément mener une guerre contre la liberté des peuples et contre ses voisins", a expliqué la candidate LR.

Interrogée sur l'accueil de ces réfugiés, la candidate LR a prôné "qu'on accueille tous ceux qui sont persécutés dans leur pays, et à titre provisoire des personnes non Ukrainiennes qui se trouvaient en Ukraine", ciblant principalement "ceux ont vocation à rentrer chez eux".

Après son intervention, Valérie Pécresse a été saluée par... Fabien Roussel. Le candidat du PCF s'est félicité que la candidate LR reprenne "son idée de réquisitionner les villas des oligarques russes". "Un effort encore et demain LR reprendra ma proposition de rétablir l’ISF et de le tripler", a-t-il ironisé.