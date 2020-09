publié le 16/09/2020 à 15:12

Faudra-t-il installer StopCovid pour se faire tester plus rapidement ? Alors que les centres médicaux et les laboratoires d'analyse sont pris d'assaut par les Français soucieux de savoir s'ils ont été infectés le coronavirus, le média L'Opinion a annoncé mardi 15 septembre que le gouvernement envisageait de donner un accès prioritaire aux tests PCR aux utilisateurs de l'application de traçage de cas contacts développée par les autorités.

La piste aurait été évoquée lors du dernier Conseil de défense qui a précédé les annonces du premier ministre Jean Castex vendredi 11 septembre. Selon L'Opinion, l'exécutif souhaiterait ainsi augmenter la popularité de StopCovid qui ne cumule que 2,4 millions de téléchargements depuis son lancement début juin. "Pour inciter les Français à installer StopCovid, il faut leur offrir un avantage", aurait affirmé un ministre favorable à la mesure, selon des propos rapportés par nos confrères.

Une mesure qui serait illégale

Cette piste semble cependant avoir très peu de chance d'aboutir car en donnant une prime à l'installation de StopCovid, le gouvernement créerait une rupture d'égalité entre les citoyens et mettrait l'application en illégalité avec le droit européen. Le RGPD prévoit en effet que le consentement des utilisateurs d'une application doit être libre, éclairé, univoque et spécifique. Son utilisation doit être basée sur le volontariat et ne peut pas être conditionnée à un accès prioritaire aux centres médicaux.

Au printemps, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait également rappelé que l'utilisation de StopCovid ne devrait pas conditionner l'accès à des services de tests ou de soins et que le volontariat signifiait "qu'aucune conséquence négative" ne devrait être "attachée à l'absence de téléchargement ou d'utilisation de l'application".

La mesure a été fraîchement accueillie au sein même de la majorité. "Même pas en rêve ! Le volontariat reste et doit rester le volontariat", s'est indigné le député LaREM des Côtes d'Armor Eric Bothorel sur Twitter. Le député de la Vienne Sacha Houlié a pour sa part rappelé dans un tweet qu'il s'était opposé à l'application en raison notamment "de la remise en cause du volontariat" et de "la pression sociale exercée".

Etendre l'accès prioritaire aux cas contacts identifiés via StopCovid

Contrairement à la piste évoquée par L'Opinion, l'idée du gouvernement ne serait pas de donner un accès prioritaire à tous les utilisateurs de StopCovid. Selon des sources gouvernementales citées par Le HuffPost et BFMTV, il s'agirait en réalité d'aligner le traitement des cas contacts détectés via l'application sur celui des cas contacts identifiés par les enquêteurs de l'Assurance maladie.

Depuis les annonces du Premier ministre le 11 septembre, trois catégories de personnes peuvent bénéficier d'un accès privilégié au dépistage du Covid-19 : celles qui présentent des symptômes, le personnel soignant et les cas contacts des personnes positives. Les personnes qui ont reçu une alerte via StopCovid n'étaient pas comprises parmi les nouveaux publics prioritaires. Le gouvernement souhaite simplement rétablir une égalité de traitement avec les cas contacts identifiés en dehors de l'application.

Même si sa diffusion reste très en retrait de l'objectif initial, StopCovid connaît un léger regain d'intérêt avec le rebond de l'épidémie. Le nombre de personnes qui l'ont utilisée pour se déclarer malade a quasiment doublé ces deux dernières semaines, avec 3.565 QR codes enregistrés au 14 septembre. Et l'application a prévenu 73 personnes qu'elles présentent un risque de contamination dans ce même intervalle, portant à 180 le nombre d'alertes envoyées depuis son lancement début juin. Mais ces chiffres restent dérisoires au regard des des frais de fonctionnement de l'application et des 7.000 nouveaux cas quotidiens identifiés chaque jour actuellement.