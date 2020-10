Covid-19 : quelle est la stratégie du gouvernement face à la crise ?

publié le 05/10/2020 à 22:02

Les mesures sanitaires annoncées ce lundi matin vont s'appliquer pour au moins deux semaines, car un nouveau rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour un possible infléchissement des restrictions ou au contraire leur durcissement. La gestion de la crise par l'exécutif donne le tournis même dans la majorité. "On tâtonne et on a nous-même du mal à comprendre ce qu'on fait", tacle un député LaREM.

Parfois, comme jeudi soir, c'est Olivier Véran qui serre la vis, parfois c'est Jean Castex et ce lundi matin, c'est le préfet accompagné de la maire de Paris qui a détaillé les mesures pour l'Île-de-France. Officiellement la crise est gérée tous les 15 jours mais dans les faits, tout change parfois du jour au lendemain.

En petit comité, Jean Castex assume ce flou artistique. Pour Marseille par exemple, il dit avoir voulu envoyer un électrochoc aux Français. "Il fallait frapper un coup", confie-t-il. Mais l'exécutif doit aussi composer avec la grogne des élus locaux. Depuis quelques jours, le Premier ministre joue l'apaisement en associant un peu plus les maires des grandes villes, mais en privé, il a été très clair avec eux : "Si vous êtes trop mous du genou, je n'hésiterais pas à me substituer à vous".