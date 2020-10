Covid-19 : Paris peut passer en alerte maximale "dès lundi", alerte Olivier Véran

publié le 01/10/2020 à 19:11

"Dans les dernières 24h, Paris a franchi les trois seuils qui correspondent à l'alerte maximale", a déclaré Olivier Véran, lors de son point presse hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France.



Dès lundi, la capitale et les départements de la petite couronne pourront connaître de nouvelles restrictions si la progression de l'épidémie s'y confirme. Un passage en zone d'alerte maximale supposerait de "réduire drastiquement les interactions sociales : plus de fêtes de famille, plus de soirées, une fermeture totale des bars", a expliqué le ministre de la Santé.



Un nouveau point sur la situation est prévu dimanche 4 octobre.



Plus d'informations à venir sur RTL.