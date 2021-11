Coronavirus : un an après, comparaison avec l'autre "vague d'automne"

"Nous sommes dans la 5ème vague", a déclaré Olivier Véran le 18 novembre sur RTL. Le ministre de la Santé a appelé les Français à la vigilance alors que 20.000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures.

La France est donc confrontée à sa deuxième "vague d'automne" après celle de 2020. Même si la baisse des températures représente un facteur commun entre la 2ème et la 5ème vague, les deux flambées de contaminations se différencient sur un point central : la vaccination.

Le taux d'incidence a de nouveau dépassé la barre des 100 contaminations pour 100.000 habitants. Le 15 novembre 2021, il atteignait 119,6 contre 48,5 un mois avant, soit une augmentation de 250%. À titre de comparaison, il était de 501 le 2 novembre 2020, contre 114,5 le 2 octobre 2020, soit une augmentation de près de 450%. Les contaminations n'explosent donc pas autant qu'en 2020 mais elles continuent de grimper.

Des hospitalisations maîtrisées grâce à la vaccination

Les causes de l'augmentation des contaminations : le relâchement des gestes barrières et la baisse de protection de la vaccination. Pourtant, il est difficile d'établir une comparaison entre les deux périodes concernant les hospitalisations liées au Covid-19, puisqu'il y a un décalage entre les contaminations et les hospitalisations, et que le pic de la cinquième vague n'a pas encore été atteint.

La vaccination permet tout de même de stabiliser les hospitalisations à des niveaux plutôt faibles par rapport à l'automne 2020. 2.866 nouvelles personnes avaient été hospitalisées le 9 novembre 2020. Elles étaient seulement 435 le 18 novembre mais en augmentation de 43% sur 7 jours.

La vigilance est donc de mise. C'est pourquoi le gouvernement continue d'appeler les Français à se faire vacciner et de réaliser leur dose de rappel s'ils y sont éligibles.