Coronavirus : pour Macron, la vaccination des enfants est "souhaitable" mais pas obligatoire

"L'humanité ne pensait pas à l'hiver 2020 s'arrêter et se calfeutrer parce qu'il y a un virus". Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi 15 décembre sur la cinquième vague, à quelques jours des fêtes de fin d'année et des retrouvailles en famille. "Très vraisemblablement entre Noël et le nouvel an, nous aurons dans nos services hospitaliers, plus de cas de Covid", a prévu le président de la République lors d'une interview diffusée sur TF1.

La vaccination des enfants âgés entre 5 et 11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes, est possible dans l'Union européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament le 25 novembre. En France, seule la vaccination des enfants risquant de développer des formes graves a été approuvée.

"On a donné toute la transparence", a rappelé Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat assure que la vaccination des enfants ne sera pas obligatoire mais "souhaitable". "C'est le choix des parents. On sait que les enfants ont le virus, qu'il tourne très vite chez eux", a-t-il expliqué.