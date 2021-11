Après l'annonce du test positif de Jean Castex lundi soir, 12 maires (ou maires adjoint) ont été testés positifs à la Covid-19 dans le département du Cantal. Leur point commun ? Tous étaient la semaine dernière au Congrès des Maires à Paris. Alors à quel moment le cluster a-t-il pu se former ? Officiellement les gestes barrières ont été respectés. Au Congrès des maires, le passe-sanitaire était obligatoire, le masque aussi, et notre reporter sur place confirme que tout a été bien respecté .

Tous les ans, ces retrouvailles entre maires donnent aussi l'occasion de faire un petit peu la fête dans la capitale en marge du Congrès. Un apéro par ci avec le département, un cocktail par là organisé par la Région. Et à ce moment-là, fini les masques et les gestes barrières. Alors fort heureusement, tous étaient vacciné et il n'y a pas de cas grave. Mais pour le Président de l'Association des Maires du Cantal, c'est surtout le signe que l'épidémie repart.

"Je pense que le virus n'a rien pour ni rien contre les élus, mais il n'a pas non plus de raison de les éviter et de les épargner. Les élus ont une vie normale, sociale donc ils se trouvent qu'un groupe d'élus a été touché."

Alors vous avez l'avez bien compris, il minimise ce "mini cluster". Il faut maintenant attendre quelques jours pour savoir si le Cantal est le seul département victime du Congrès des maires, ou si c'est le premier d'une longue série.