Grève : les Français agacés, mais toujours compréhensifs

publié le 17/12/2019 à 09:45

Où en sont les Français après 13 jours de grève ? La semaine dernière, le gouvernement semblait avoir repris la main après les interventions du Premier ministre. Aujourd'hui la balance semble s'inverser. Les Français ont un quotidien qui apparaît comme étant pénible mais l'objectif de la mobilisation leur semble plus important.



La semaine dernière, le Premier ministre s'assurait confiant en expliquant la réforme aux Français de manière claire, "et avait réussi à fédérer toute une partie, non seulement de l'électorat d'Emmanuel Macron de l'élection présidentielle mais également de l'électorat de François Fillon," autour de cette réforme explique Jean-Daniel Levy, directeur du département politique-opinion d'Harris Interactive. En revanche, il ne s'était pas vraiment adressé aux principaux concernés et personnes mobilisées.

Aujourd’hui, "on n'est plus dans cette situation," affirme Jean-Daniel Levy. "Il y a un soutien à l'égard de la mobilisation sociale qui croit à nouveau. 62% des Français déclarent aujourd'hui accorder leur confiance aux grévistes. Ils n'étaient, entre guillemets, que 59% la semaine dernière."

Les Français craignent les effets de la réforme

"Il y a une très forte déconnexion entre la situation réelle que vivent les individus, et la perception de la réforme et du mouvement qui se déroule aujourd'hui," assure Jean-Daniel Levy. Les Français qui utilisent les transports et sont les plus touchés par cette grève font pour la plupart partie de la classe populaire. Cependant, ils craignent également les effets de la réforme en matière de niveau de pension.