publié le 13/12/2020 à 12:22

Yannick Jadot est l'invité du Grand Jury du dimanche 13 décembre. "Il est totalement aberrant que des cinémas, des théâtres, que le spectacle vivant ne puisse pas travailler alors qu'ils ont élaboré des règles sanitaires très strictes", affirme l'élu EELV qui "demande la réouverture de toutes les activités culturelles sous protocole sanitaire stricte".

"Je crois que quand on voit l'état de notre société, au mieux de fatigue, de lassitude, au pire de dépression, on ne peut pas simplement survivre, il faut continuer à s'épanouir", poursuit-il. "Chaque pays est face à une évolution du virus qui ne correspond pas forcément à celle du voisin. On a des pays qui s'en sortent mieux et cela dépend aussi des régions, il faut regarder chaque situation mais il y a un enjeu de contenu, il faut que la règle soit juste et sur la culture elle ne l'est pas".