Coronavirus : Xavier Bertrand ne "voit pas comment nous éviterons un reconfinement"

publié le 25/01/2021 à 08:04

Les chiffres de l'épidémie sont de plus en plus mauvais et le gouvernement devrait annoncer prochainement des mesures plus restrictives. Invité de RTL ce lundi 25 janvier, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, "ne voit pas comment nous éviterons un reconfinement" dans les jours qui viennent.

En cause, la diffusion grandissante du variant anglais du coronavirus, plus contagieux. Selon lui, "plus que jamais il nous faut anticiper, il faut prendre les mesures qui s'imposent le plus rapidement possible. Pour nous protéger, il ne faut pas hésiter."

Xavier Bertrand, qui s'est dit soucieux d'éviter une opposition stérile au gouvernement, a tout de même appelé les autorités à "accélérer la vaccination dans les semaines qui viennent". "Il va falloir vacciner 10 fois plus de personnes par mois que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui", pour tenir l'objectif de vacciner l'ensemble des Français d'ici août, a-t-il constaté.