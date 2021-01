publié le 24/01/2021 à 15:33

Un nouveau débat agite la classe politique et la communauté scientifique. Faut-il espacer l'injection des doses de vaccin ? La Haute autorité de la santé (HAS) a qualifié de "raisonnable" la possibilité d'espacer de six semaines l'injection des deux doses des vaccins afin de protéger les plus vulnérables et faire face à la "flambée épidémique".

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, l'infectiologue et cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine Karine Lacombe qualifie le vaccin contre le coronavirus de "denrée rare".

"Je ne suis pas pour l'espacement des doses. Après une seule dose, on n'a pas atteint un niveau de protection suffisante pour ne pas être infecté, explique-t-elle. Et si on espace trop les doses, il se peut que l'on atteigne jamais la dose pour avoir les anticorps".

Karine Lacombe explique que les prévisions sont délicates sur "les délais pour obtenir une couverture vaccinale", car cela dépend des doses de vaccins fournis. "Nous avons déprogrammé des séances de vaccination parce que nous n'avons pas eu suffisamment de doses", a-t-elle affirmé.