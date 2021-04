publié le 16/04/2021 à 17:52

Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice LR des Français établis hors de France, a affirmé qu'elle avait déjeuné dans un "salon" du Meurice, à l'occasion d'un "rendez-vous professionnel" avec un avocat suisse, estimant ne braver aucune interdiction où, si c'était le cas, qu'elle l'ignorait. Des propos, recueillis par Mediapart, qui ont suscité une vive polémique, sur laquelle elle revient au micro de RTL.

"Ce n'est pas interdit à partir du moment où c'est un service qui se fait dans une chambre d'hôtel ou dans une suite d'hôtel. Dans ce cas-là, c'était le salon de la suite que cet avocat, président de fondation, avait réservée. Il me disait d'ailleurs qu'il avait pris une suite pour justement avoir la possibilité de faire un déjeuner de travail avec moi. C'est tout", affirme la sénatrice.

"Alors c'est vrai que j'ai été désarçonnée par la journaliste. Je sortais de l'hôtel, j'étais extrêmement pressée, je n'ai pas eu le temps de mettre le masque sur le visage je n'ai pu le mettre que dans le taxi. J'ai été désarçonnée par sa question, elle avait l'air tellement sûre d'elle en disant que c'était interdit que j'étais très ennuyée. Mais non, ce n'est pas interdit", insiste-t-elle.

"C'était le seul moyen. On a des emplois du temps qui sont extrêmement chargés donc on est obligés d'utiliser chaque heure qui passe et le déjeuner est aussi un moment où l'on travaille. Et encore une fois non, ce n'était pas un déjeuner de luxe, certainement pas un grand repas, simplement un plat du jour juste pour pouvoir travailler tranquillement. Donc cette espèce d'acharnement, de harcèlement contre les politiques je trouve ça assez lamentable", conclut la femme politique.