Coronavirus : une caméra cachée dénonçant le racisme anti-asiatique devient virale

publié le 28/02/2020 à 11:58

Une vidéo qui fait le buzz avec déjà plus d'un million de vues. Ça se passe dans le métro de Bruxelles (Belgique) : trois personnes, d'origine asiatique, entrent dans une rame avec des masques sur le visage. Et très vite, elles sont violemment prises à partie.

Rassurez-vous, tout ça n'est qu'une mise en scène. Une caméra cachée signée Would You React ?, une association qui a sa propre chaîne YouTube et qui a, depuis quelques années, l'habitude d'interpeller les citoyens et sensibiliser chacun sur des questions de société. Le collectif s'attaque donc au racisme anti-asiatique qui se développe avec la propagation du coronavirus.

Cette dernière a recruté des acteurs : trois jeunes asiatiques et deux femmes, de type européen. Ce sont elles qui haussent le ton et demandent aux jeunes de sortir du métro. Autour d'eux, de vrais passagers qui ne sont pas du tout au courant qu'il s'agit d'une mise en scène. Heureusement, un certain nombre de passagers s'interposent, mais pas tous. Pensez-y quand vous prendrez le bus ou le métro. Halte à la paranoïa.

> #84 : LE CORONAVIRUS (Racisme anti-asiatique)