publié le 28/02/2020 à 13:41

L'inquiétude liée au coronavirus grandit à la Balme-de-Sillingy. Cette commune située dans le département de la Haute-Savoie a identifié deux nouveaux cas de l'épidémie et comporte désormais six cas détectés tandis que d'autres habitants, en attente de résultats de tests, pourraient l'être également.

Selon François Daviet, le maire de ce village de 5.000 habitants, ces six malades ont "participé le 15 février dernier à une réunion électorale qui a rassemblé 120 personnes dans la commune voisine de Mésigny et où se trouvait le premier patient contaminé de la commune". En conséquence, il a "décidé de fermer un certain nombre d’établissements publics".

Le premier patient contaminé est un homme qui effectue des voyages réguliers en Lombardie pour son travail de négociant en fromages. Si un certain nombre d'habitants ont été testés et restent confinés chez eux, aucune mesure de confinement général de la population n'a été décidée pour le moment.

À écouter également dans ce journal

Tendances - L'économie mondiale est grippée ce vendredi 28 février. La plupart des marchés ont chuté de 3% à l'ouverture à Milan, Paris et Londres, alors que l'épidémie de coronavirus s'étend à de nombreux nouveaux pays.

Justice - Au lendemain d'un incendie ravageur qui a fait cinq victimes dans un immeuble de Strasbourg, la piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. La garde à vue de deux personnes interpellées a été prolongée.

Culture - La 45e cérémonie des César s'annonce particulièrement chahutée ce vendredi 28 février. En cause, la démission collective de la direction de l'Académie des César et les douze nominations pour le film de Roman Polanski, accusé de plusieurs viols.