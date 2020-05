Coronavirus : un hommage sera rendu aux soignants le 14 juillet

et AFP

publié le 13/05/2020 à 13:06

Les personnels soignants auront droit à un hommage de la Nation lors des festivités du 14 juillet, a annoncé Sibeth Ndiaye mercredi 13 mai. Les médecins, infirmiers, réanimateurs et toutes celles et ceux qui sont en première ligne dans cette "guerre sanitaire" contre le coronavirus, seront donc remerciés, a annoncé la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres.

"Le président de la République a souhaité une reconnaissance qui soit également symbolique, de la nation toute entière, envers ceux qui se sont mobilisés dans cette épidémie et continuent à le faire", a-t-elle expliqué.

Sibeth Ndiaye a également indiqué qu'une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite sera publiée le 1er janvier 2021, et comprendra "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité".

Une "médaille de l'engagement"

La porte-parole du gouvernement a encore annoncé qu'une "médaille de l'engagement face aux épidémies" serait "réactivée", afin de "récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19".

Cette proposition avait été portée par un député LR, Philippe Gosselin, qui avait déposé une proposition de loi en ce sens fin mars.

Le ruban tricolore avait été créé à la suite de l'épidémie de choléra de 1884 et visait à "récompenser ceux qui se sont particulièrement dévoués pendant les périodes de maladie épidémique", a rappelé Sibeth Ndiaye. Cette récompense avait disparu au début des années 1960.

L'idée de remercier les soignants de manière plus officielle que de simples applaudissements aux balcons à 20 heures n'est pas nouvelle. Elle avait fait l'objet notamment d'une pétition sur la plateforme change.org, à l'initiative de plusieurs parlementaires.