Coronavirus : quels sont les endroits épargnés par le couvre-feu ?

publié le 23/10/2020 à 16:33

À partir de ce vendredi 23 octobre minuit, 54 départements seront concernés par la mise en place d'un couvre-feu de 21 heures à 6 heures, et ce pour au moins six semaines. Des (ex)-régions entières sont concernées, comme le Rhône-Alpes, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, la Corse, la Provence-Alpes-Côte-D'Azur (hors Alpes-de-Haute-Provence), le Languedoc-Roussillon (hors Aude) et la Champagne-Ardenne (hors Haute-Marne).

À l'heure de choisir leur lieu de vacances de la Toussaint, certains cherchent à trouver des destinations où le couvre-feu ne s'applique pas. Seul le Poitou-Charentes ne connait aucun département concerné.

Les (ex)-régions où seul un département est sous couvre-feu sont nombreuses : la Bretagne (hors Ille-et-Vilaine), les Pays-de-la-Loire (hors Maine-et-Loire, la Basse-Normandie (hors Calvados), la Haute-Normandie (hors Seine-Maritime), la Picardie (hors Oise), la Lorraine (hors Meurthe-et-Moselle), l'Alsace (hors Haut-Rhin), la Franche-Comté (hors Jura), le Limousin (hors Haute-Vienne) et la Picardie (hors Pyrénées-Atlantiques).

Le Centre, l'Indre-et-Loire et le Loiret sont concernés par le couvre-feu. En Bourgogne, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. En Auvergne, seuls sont épargnés l'Allier et le Cantal. En Midi-Pyrénées, le Gers et le Lot échappent pour le moment au couvre-feu.