publié le 22/11/2020 à 06:40

Emmanuel Macron, dont l'allocution est attendue mardi, souhaite vouloir mettre fin à l'incertitude quant à l'évolution des mesures sanitaires. "Il faut savoir ensemble, où nous allons et comment y aller", explique le président. Des propos qui ne peuvent que trouver un écho auprès des commerçants dont les magasins sont fermés.

L'horizon du 1er décembre a déjà été évoqué par le Premier ministre. Il y a urgence selon Manon Saint-Yves, gérante d'une boutique de prêt-à-porter à Arras. "C'est une catastrophe parce que clairement aujourd'hui on fait zéro. Je fais des livraisons, je fais tout ce que je peux, mais en soit ça ne sauve pas mon commerce", explique-t-elle.

"En même pas un an, j'ai deux confinements, ce n'est pas comme ça que je vais réussir dans la vie. Je réfléchis même à d'autres projets, c'est inquiétant. J'ai investi tout mon argent. De toute façon que ce soit le 27 ou le 4 ou qu'on ouvre pour faire du Black Friday, du chiffre j'en ai pas fait donc il va falloir en plus de ça que je fasse des soldes. À un moment, on ne va jamais s'en sortir", alerte-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Affaire Daval - Jonathann Daval a été condamné samedi 21 novembre à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia. Ce verdict est inférieur aux réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé la perpétuité pour l'informaticien de 36 ans.

Politique - Emmanuel Macron affirme vouloir mettre fin à "l'incertitude" sur la crise sanitaire en apportant "de la clarté" et "un cap", d'après des propos au Journal du Dimanche du président.

Coronavirus - L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé samedi en urgence une autorisation à un traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société Regeneron, traitement qui avait été utilisé pour soigner Donald Trump en octobre dernier.