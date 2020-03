et AFP

publié le 13/03/2020 à 15:09

"J'ai six places de théâtre et quatre places de concert pour les prochaines semaines", a écrit sur Facebook Peter Szantai, un Hongrois qui a eu une idée pour soutenir le milieu culturel de son pays en crise à cause de coronavirus.

"Je ne vais pas demander à me les faire rembourser et j'espère que ça pourra aider les artistes, les gérants de salles et les gens qui montent les spectacles", a ajouté cet habitant de Budapest. Son hashtag #nevaltsvisszajegyet ("ne renvoyez pas vos billets") a depuis été partagé par près de 2.000 utilisateurs.

Comme de nombreux pays frappés par l'épidémie de Covid-19, dont la France, la Hongrie a interdit les manifestations publiques en intérieur de plus de 100 personnes et les événements en plein air de plus de 500 personnes, une décision qui a provoqué la brutale déprogrammation d'une grande partie de l'offre culturelle.

"Le milieu est déjà en difficulté", rappelle M. Szantai qui a lui même travaillé dans la production de concerts. "Or la billetterie constitue une importante source de revenus", a-t-il ajouté.