Coronavirus : pourquoi l’appel aux dons lancé par Darmanin fait polémique ?

publié le 01/04/2020 à 20:41

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a lancé un appel aux dons, et à la générosité des Français, pour venir en aide à ceux qui souffrent le plus en raison de la pandémie de Covid-19. Une déclaration qui a immédiatement fait mouche sur les réseaux sociaux.

"Je lance un grand appel à la solidarité nationale. Beaucoup de particuliers ou d’entreprises nous demandent comment participer et nous aider. Tous ceux qui le souhaitent pourront le faire prochainement, via une plate-forme de dons que nous allons mettre en ligne"', a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Figaro, et publié le 30 mars au soir.

Ce dernier répondait à une question posée sur le fonds de solidarité nationale qui a pour but de venir en aide aux petites entreprises, indépendants, microentrepreneurs et professions libérales touchés par l'épidémie de Covid-19, rapporte Le Monde, avec la mise en place d'une aide mensuelle qui pourrait s'élever jusqu'à 1.500 euros.

L'opposition s'insurge

Mais cet appel à la solidarité des Français n'a pas fait consensus dans la classe politique. Surtout de la part d'un ministre, en charge du budget, qui fait partie du gouvernement qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), précise le quotidien.

"Darmanin fait la manche au lieu de rétablir l'ISF. C'est un test pour mesurer la capacité d'indignation du pays ?", a immédiatement interrogé le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, sur son compte Twitter. Même colère du côté d'Europe Ecologie-Les Verts: "Trop, c'est trop. La solidarité nationale, c'est l'impôt. ISF, flat tax, CICE sans contrepartie : les cadeaux aux plus riches et dont on n'a pas vu le début d'un ruissellement", a martelé Julien Bayou, secrétaire national du parti.

"Parmi toutes les questions qui devront rapidement émerger de l’après : où passe l’argent des Français ? Comment sont utilisés les très lourds impôts qu’ils payent ? Qui a désarmé l’État et sa capacité de réponse aux crises, au point de mendier des dons ?!", a également commenté le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella.

"La solidarité peut aussi passer par des contributions volontaires et pas toujours par l’impôt, surtout dans des périodes exceptionnelles", s'est justifié le cabinet du ministre. La plateforme de dons devrait être mise en place en "début de semaine prochaine".