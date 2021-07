Coronavirus : peut-on encore voyager en Espagne et au Portugal ?

Crédit : Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Coronavirus : les voyages en Espagne et au Portugal sont-ils possibles ?

Certains voyageurs vont peut-être devoir changer leurs plans de vacances. Alors que le Portugal et l'Espagne font face à une recrudescence du nombre de cas de coronavirus, le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune, a déconseillé aux ressortissants français de s'y rendre. Un conseil tardif, de nombreux juillettistes étant déjà sur place ou ayant déjà réservé leurs vacances.

Ces deux pays sont des destinations touristiques très prisées, au même titre que la Croatie ou encore la Grèce. D'autant plus cette année, puisque de nombreuses frontières sont toujours fermées en raison de la pandémie. Malgré l'appel à la prudence du secrétaire d'État, "il n'y a pas d'interdiction ou de modification, mais simplement une alerte", précise Valérie Boned, secrétaire générale des Entreprises du Voyage, qui rappelle que l'entrée en Espagne et au Portugal est possible "sous certaines conditions".



Si certains Français choisissent de modifier leur voyage, il n'y aura pas de remboursement "puisque la destination est toujours possible", rappelle maître Laurence Jégouzo. Selon cette avocate, spécialiste en droit du tourisme, "il n'y a aucune raison pour que les compagnies aériennes remboursent les clients", même si "certaines peuvent faire des facilités comme prévoir un report. "Pour l'instant, on n'en est pas du tout là et il n'y a pas de cas d'annulation justifiée", conclut-elle.