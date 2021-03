publié le 19/03/2021 à 05:16

Un tiers des Français vont de nouveau être reconfinés ce vendredi à minuit pour au moins un mois. Cette décision du gouvernement s'est imposée face à l'évolution inquiétante de l'épidémie. Au total, 16 départements sont concernés par ces nouvelles mesures restrictives : les huit départements d'Ile-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime, l'Eure, et le sud des Alpes-Maritimes. Cependant, les mesures seront moins strictes que celles du premier confinement national qui a eu lieu il y a un an. A partir de minuit, 21 millions d'habitants, dont les 12 millions de la région parisienne seront donc reconfinés.

Dans les autres départements, le couvre-feu est repoussé à 19h00. Cependant, les habitants concernés ne pourront sortir de chez eux que "dans un rayon limité à 10 kilomètres", avec une attestation, "sans aucune limitation de durée". De plus, les déplacements interrégionaux seront "interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels". Comme à l'automne, les écoles et collèges resteront ouverts normalement mais les lycées basculeront tous en "demi-jauge".



Les commerces non-essentiels devront de nouveau fermer

Afin de "réduire les occasions de contacts dans les lieux clos", les commerces non-essentiels devront baisser le rideau. Mais, après leur mobilisation à l'automne, les librairies et disquaires ont l'autorisation de rester ouverts. Ce qui ne sera pas le cas des coiffeurs. Selon le Premier ministre Jean Castex, ces restrictions sont mises en place pour "quatre semaines" et pourront être étendues "à d'autres parties du territoire" en fonction de l'évolution du virus. Pour éviter les contacts, le Premier ministre recommande à "toutes les entreprises et administrations qui le peuvent" de pousser "au maximum" le télétravail et le mettre en place "au moins quatre jours sur cinq".