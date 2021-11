L'Assemblée nationale a voté dans la nuit du mercredi au jeudi 4 novembre le projet de loi de "vigilance sanitaire". Celui-ci rétablit notamment la possibilité de recourir au passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Invité du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro, le candidat à la présidentielle, Arnaud Montebourg, dénonce une décision "excessive".

Alors qu'une éventuelle troisième dose obligatoire est envisagée par l'exécutif, Arnaud Montebourg estime "qu'on est allé très loin maintenant dans les atteintes aux libertés. Il faut maintenant veiller à proportionner les résultats sanitaires avec les atteintes aux libertés. Les libertés ne sont pas à la disposition du pouvoir, elles sont un équilibrage permanent entre des contraintes collectives et des droits individuels".

"La prolongation du passe sanitaire jusqu'au mois de juillet me paraît excessive", poursuit l'ancien ministre de l'Économie. "Je ne l'aurais pas votée s'il m'était donné de me prononcer", assure-t-il par ailleurs. "Il faut revenir maintenant à la normale. (…) J'approuve la politique du passe sanitaire mais je pense qu'à un moment il va falloir que nous revenions à cet équilibre dans la société entre liberté et responsabilité".