Chômage partiel : "Un quart des entreprises ont abusé", croit savoir Philippe Martinez

publié le 27/05/2020 à 19:00

C'était l'une des mesures phares du gouvernement pour éviter les licenciements massifs des salariés à cause de l'épidémie de coronavirus et de la crise qu'elle a entraîné. Un système de chômage partiel financé par l'Etat avait été mis en place durant le confinement. Selon Le Figaro, 12,9 millions de Français ont bénéficié de ce dispositif depuis mars.

Mais des entreprises auraient profité de la mesure, comme l'a indiqué Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Invité au micro de RTL Soir ce mercredi 27 mai, il rapporte que selon les rapports dont il a pris connaissance, "dont certains proviennent du ministère du Travail, un quart des entreprises ont abusé" du système.

"Dans certains départements, des inspecteurs du travail ont relevé des abus. Il faut qu'il y ait des contrôles et que ce soit sévèrement réprimé", a déclaré le leader de l'organisation syndicale, qui a pris l'exemple du télétravail. "On ne peut pas en même temps les (les salariés, ndlr) laisser bosser à la maison et demander du chômage partiel en contrepartie".