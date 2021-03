Macron : "Les règles en vigueur dans 19 départements étendues" à toute la métropole

publié le 31/03/2021 à 20:22

Le président de la République a annoncé ce mercredi 31 mars, une mesure à l'échelle nationale. "Les règles en vigueur dans 19 départements seront étendues à tout le territoire métropolitain". Cette nouvelle mesure prendra effet dès le samedi 3 avril, "pour quatre semaines", soit jusqu'au samedi 1er mai.

Les Français le craignaient, Emmanuel Macron l'a annoncé, la métropole sera à nouveau confinée. "Chacun doit veiller à ne pas s'enfermer mais à limiter les contacts", explique le chef de l'État. Il ne s'agit toutefois pas d'un confinement aussi rigoureux qu'au mois de mars 2020.

Le couvre-feu à 19h reste de vigueur dans toute la métropole, le télétravail "sera systématisé" et "les commerces seront fermés selon la liste déjà définie dans les 19 départements", a précisé Emmanuel Macron. Les déplacements interrégionaux seront interdits, sauf motif impérieux, à compter du lundi 5 avril. Enfin, il ne sera pas possible de se déplacer à plus 10km avant 19h, sauf motif impérieux également.