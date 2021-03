Coronavirus : "Nous avons bien fait", estime Macron, qui assume ses choix

publié le 31/03/2021 à 20:16

"Nous avons, je le crois, bien fait" de ne pas reconfiner le pays en janvier dernier, a déclaré Emmanuel Macron, mercredi 31 mars au soir, lors d’une allocution aux Français.

"Là où nos voisins ont décidé de confiner il y a plusieurs mois maintenant, nous avons gagné des jours précieux de liberté, garder des jours d'apprentissage pour nos enfants", a poursuivi le chef de l’État.

"Après un confinement dur lors de la première vague au printemps 2020, puis ce qu'on a appelé un confinement adapté lors de la seconde vague à l'automne dernier, nous avons opté depuis le début de cette année 2021 pour une réponse qui visait à freiner l'épidémie sans nous confiner", a-t-il aussi rappelé.



"Deux semaines après la mise en place" de nouvelles mesures dans 19 départements, "les chiffres sont clairs. Oui, cette stratégie a eu des effets", mais ils sont insuffisants, a noté Emmanuel Macron. "Nous devons nous fixer un nouveau cadre (...) Nous ne devons pas céder à la panique (...) Nous ne devons pas céder au déni", a-t-il ajouté.



Ce mercredi, le président de la République a annoncé que "les règles de restrictions seront étendues à tout le territoire métropolitain et pour quatre semaines". "Partout le virus circule vite, de plus en plus vite (...) Chacun doit veiller à ne pas s'enfermer mais à limiter les contacts". Le couvre-feu est maintenu à 19 heures. Le télétravail "sera systématisé". "Les commerces seront fermés selon la liste déjà définie dans les 19 départements", précise-t-il.