Passe vaccinal : pourquoi certains internautes veulent boycotter Leclerc

"C'est pas grave, vaccinés ou non, on ira ailleurs faire nos courses ! #PassVaccinal#BoycottLeclerc" Voici un exemple de message parmi des milliers qu'on peut lire ce mardi 4 janvier sur Twitter. Les internautes ont décidé d'exprimer leur colère et leur ras-le-bol sur le réseau social, appelant à boycotter les magasins Leclerc après les propos tenus par le président du supermarché.

Invité sur CNews ce mardi, Michel-Edouard Leclerc a été interrogé sur le passe vaccinal et son application ou non dans ses magasins. Le président de l'enseigne a répondu : "D'abord on applique la loi. Nous saurons faire, nous sommes dans une stratégie volontariste et donc nous appliquerons le passe sanitaire, les jauges, la réglementation qu'on attend de nous. On n'en fait pas un plat".

Si les préfets imposent le passe vaccinal aux grandes surfaces, Leclerc risque d'être privé de certains clients. "Je ne suis pas sûr (...) mais on fera avec", a rétorqué Michel-Edouard Leclerc. "Comment feront les non-vaccinés ?", questionne alors Laurence Ferrari. "Ils ne viendront pas", conclut le président du Comité Stratégique des centres E.Leclerc.